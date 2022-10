Contatto Theo-Cuadrado, Marelli: “Era fallo del terzino rossonero”

È subito moviola in Milan-Juventus. I tifosi bianconeri si sono riversati sui social per contestare la decisione dell’arbitro Orsato di non fischiare il contatto tra Theo Hernandez e Cuadrado che ha portato al calcio d’angolo del vantaggio rossonero. Direttamente dagli studi di Dazn, l’ex arbitro Marelli ha fatto chiarezza sull’episodio: “La rete del Milan nasce da un calcio d’angolo che trae origine da un contatto tra Theo Hernandez e Cuadrado, Orsato lascia correre, Theo Hernandez va sul fondo e trova il calcio d’angolo su deviazione di Danilo. C’è fallo di Theo Hernandez dopo il tocco di Cuadrado”.

Foto: Twitter Marelli