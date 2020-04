Consiglio FIFA, Christillin: “In caso di chiusura dei campionati, le Federazioni dovranno dare la lista delle partecipanti alle competizioni UEFA”

Intervenuta ai microfoni di Radio Capital, Evelina Christillin, membro UEFA del Consiglio FIFA, ha spiegato la volontà di far chiudere tutti i campionati prima della loro conclusione: “Abbiamo avuto un consiglio della UEFA pochi giorni fa: se è una decisione dei singoli stati di far chiudere i campionati prima della conclusione, come è capitato in Francia e Olanda, devono essere la Federazione e la Lega nazionali a dare una lista delle partecipanti a Champions League ed Europa League della prossima stagione in base a meriti sportivi. E le coppe europee nella prossima stagione si faranno. Soluzione per il campionato? Io spererei ancora che si riesca a chiudere il campionato partendo verso la metà di giugno, ovviamente se le condizioni lo permetteranno.”