Il Consiglio di Stato ha scritto la parola fine sui ricorsi della Juventus per l’assegnazione dello scudetto 2006 assegnato all’Inter dopo la revoca del titolo ai bianconeri a seguito del processo Calciopoli. Come riportato dall’ANSA, il ricorso del club bianconero contro FIGC, Inter e CONI (tutti costituiti in giudizio) è infatti stato respinto.

