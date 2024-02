Consigli salva il Sassuolo al 96′! Parità al Mapei: Zapata risponde a Pinamonti (1-1)

Parità al Mapei tra Sassuolo e Torino: 1-1. Il Sassuolo sblocca il risultato al quinto minuto. Pedersen salta l’uomo sulla fascia e trova Pinamonti che, di testa, schiaccia perfettamente all’angolino, con Milinkovic-Savic che non riesce a togliere il pallone dalla propria porta. Immediata, però, la risposta dei granata: taglio di Bellanova che arriva sul fondo, lasciando sul posto Doig, e mette in mezzo per Duvan Zapata che entra in porta con la palla per la rete dell’1-1. Il Torino sfiora il gol del sorpasso con una conclusione da fuori area del centravanti colombiano e un bel diagonale di Vlasic. Ma l’ultima occasione della prima frazione di gioco è a tinte neroverdi con la punizione calciata da Bajrami e respinta da Milinkovic-Savic. Nella ripresa sono gli uomini di Dionisi a rendersi più pericolosi. E il primo squillo arriva al 70′ con il tentativo di Laurienté, ma Milinkovic-Savic chiude la porta. Al 90′ ci prova Defrel dalla distanza con una conclusione che esce di poco al lato dalla porta difesa dai granata. Ma è un finale con brividi per i neroverdi: Zapata stacca al centro dell’area e trova la grande risposta di Consigli Il Torino sale così a quota 33 punti, a -1 dalla Fiorentina (impegnata domani alle 12.30 contro il Frosinone). Il Sassuolo, invece, si porta a quota 20 punti, a +2 dal Verona in diciottesima posizione (impegnato domani a Monza) La posizione di Dionisi era molto delicata, si imponeva la vittoria, ma il Sassuolo non ha sfigurato e vedremo la reazione del club (Grosso e Semplici erano alla finestra).

Foto: Instagram Torino