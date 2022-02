Consigli: “Per i portieri italiani difficile arrivare nei top club. Sassuolo grande tra le piccole”

Dopo essere stato tra i protagonisti nella vittoria del Sassuolo sull’Inter, Andrea Consigli si è ripetuto anche nella partita contro la Fiorentina. Nonostante la discreta continuità mostrata in carriera, il numero uno neroverde non ha mai avuto un’occasione in un top club: “Per un portiere italiano ultimamente non è facilissimo ambire a certe piazze. A volte cercano l’età, a volte per la gestione. Ci sottovalutano un po’. Ci sono giovani italiani che meriterebbero una chance e invece spesso vengono date occasioni a portieri stranieri. Si prendano le prime della classifica, che hanno portieri bravi, ma stranieri”.

Sul Sassuolo: “Secondo me è una grande tra le piccole. Siamo una piccola come piazza e come costi, ma abbiamo programmazione costante. Guardiamo al futuro e abbiamo identità che si mantiene anche cambiando allenatori. Società è lungimirante con un progetto e i risultati arrivano. Anche se non lottiamo con la Roma per il settimo posto come l’anno scorso, quest’anno stanno venendo fuori tanti ragazzi interessanti”.

Chiusura su De Zerbi con cui la squadra ha mantenuto i rapporti: “Noi della vecchia guardia siamo molto legati al mister e siamo preoccupati per la situazione. Lo abbiamo sentito ieri su FaceTime con tutto lo staff. La chiamata è finita a ridere e scherzare, ma abbiamo visto preoccupazione nei loro occhi. Pensare che nel 2022 si vada all’estero per fare un’esperienza e ritrovarsi nella situazione che c’è in Ucraina è follia”.

Foto: Facebook Sassuolo