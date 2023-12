Consigli: “Non siamo il Sassuolo che lottava per l’Europa, siamo una squadra che si deve salvare”

Il portiere del Sassuolo Andrea Consigli ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta odierna contro la Roma: “Ce la siamo giocata bene fino a quando siamo rimasti in 11, poi abbiamo concesso un uomo alla Roma ed è diventato tutto più difficile. E’ vero che sono stati due episodi a far girare la partita in loro favore”.

Poi ha proseguito: “Non lo so perché succede da tanto, un giorno è una cosa, una partita un’altra. I dettagli non ci dicono bene ma non è sfortuna, è colpa nostra. Negli ultimi anni abbiamo cambiato tanto, sono arrivati tanti ragazzi bravi e di prospettiva ma parecchi di loro sono alle prime partite in Serie A. Boloca ad esempio sta facendo benissimo, è una sorpresa, ma ci sta concedere qualcosa dal punto di vista dell’esperienza o nelle letture. Questa è una scelta che ha fatto la società. Non siamo il Sassuolo che lottava per stare nelle prime 8 come 2-3 anni fa, ma siamo il Sassuolo che si deve salvare. Siamo in linea con i punti che dobbiamo conquistare. È una stagione diversa, magari tanti sono abituati a vedere un Sassuolo in lotta per altre cose, ma stiamo facendo un campionato per salvarci”.

Foto: Instagram Consigli