Consigli ipnotizza Bonaventura, il Sassuolo torna a sorridere: 1-0, decide Pinamonti

Torna a vincere il Sassuolo: 1-0 alla Fiorentina, decide Pinamonti. Gli uomini di Dionisi passano in vantaggio dopo nove minuti. Kayode viene attratto dalla palla e non copre il movimento di Pedersen alle sue spalle: il terzino arriva fino in fondo e centra perfettamente per Pinamonti che, a rimorchio, insacca l’1-0. Continuano a macinare gioco gli uomini di Dionisi, peggio la Fiorentina. E al 18′ Berardi trova – per un momento – la rete del 2-0. Ma l’assistente segnala il fuorigioco del numero 10 neroverde e il VAR conferma la scelta dell’assistente. La Fiorentina rientra con un altro piglio, ma è il Sassuolo a trovare la via del gol con Throstvedt, ma – dopo un lungo check del VAR – viene annullata la rete dei neroverdi. Italiano inserisce Beltran, i viola alzano i giri del motore. E poco prima della metà della seconda frazione di gioco, arriva l’occasione per pareggiare i conti. Calcio d’angolo con Milenkovic che colpisce di testa, Ferrari la sfiora con la mano e l’arbitro concede il tiro dagli undici metri. Giacomo Bonaventura non riesce a spiazzare Consigli. Dopo i due gol annullati ai padroni di casa, tocca anche ai viola vedersi annullare una rete al 67′. Batti e ribatti su azione d’angolo, con Duncan che colpisce la traversa con un tiro deviato. Martinez Quarta è nettamente in fuorigioco. L’argentino, nel flipper, trova il guizzo vincente, ma l’arbitro – anche con l’ausilio del Var – annulla. La Fiorentina prende fiducia e cerca il pareggio, ma il Sassuolo resiste e prova a colpire in contropiede. Termina così 1-0 al Mapei, torna a sorridere il Sassuolo che sale a quota 19.

Foto: Instagram Serie A