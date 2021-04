Consigli: “Dobbiamo chiudere le partite ed essere più concreti. Felice delle belle parate”

Il portiere del Sassuolo, Andrea Consigli, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il successo sul Benevento e le due parate decisive nel recupero: “Sono felice delle belle parate alla fine. Finalmente sono servite anche a tenere la porta inviolata. E’ una bella vittoria. Qua è sempre difficile giocare. Bene così”.

La più difficile?

“Non lo so. Forse l’ultima sulla deviazione di Glik”

Cosa c’è stato di più rispetto alle altre partite oggi?

“Abbiamo fatto ultimamente delle grandi partite, tolta Torino, ma abbiamo raccolto poco. Potevamo fare il 2-0 ma è stato bravo anche Montipò. Ci siamo difesi bene con la voglia di non prendere gol e portare a casa i tre punti”.

Guardandolo dalla porta è un Sassuolo bello. Cosa manca per fare quel passo ulteriore in avanti?

“Manca chiudere le partite quando si possono chiudere. Manca fare i gol quando si può. Creiamo tantissimo ma non siamo concreti. Attacchiamo in undici ma difendiamo in cinque o sei. Manca quello”.

Gli stimoli?

“Abbiamo i nostri obiettivi. Anche l’anno scorso sembravamo lontanissimi da tutto e con una serie di vittorie ci siamo riavvicinati ad una speranza di lottare per l’Europa League. Daremo battaglia su ogni campo poi tireremo le somme a fine campionato”.

Credete ancora nell’Europa?

“E’ difficile però giochiamo per vincere più partite sperando che sopra qualcuno faccia un passo falso”.