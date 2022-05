Consegnata ai carabinieri la medaglia-scudetto di Pioli: avviate le indagini per ricostruire i fatti

Stefano Pioli, come raccontato, nella grande e legittima euforia per la vittoria dello scudetto con il Milan si era visto sottrarre la medaglia celebrativa. Uno spiacevole episodio che, come apprendiamo tramite ANSA, è terminato con il lieto fine, dato che i Carabinieri di Reggio Emilia ne sono tornati in possesso grazie all’intervento di tre ragazzi, abitanti nel Reggiano, che hanno consegnato loro la medaglia trovata in campo, non lontano dagli spogliatoi dello stadio. In particolare, a quanto dichiarato, i giovani – tra i 20 e i 25 anni – avrebbero rinvenuto la medaglia sul manto erboso dello stadio, proprio in prossimità dell’ingresso degli spogliatoi. I tre ragazzi si sono presentati in Caserma e assistiti dall’ avvocato Alessandro Conti del foro di Reggio Emilia, hanno consegnato la medaglia ai militari che ora stanno avviando le indagini per ricostruire i fatti.

Foto: Instagram Milan