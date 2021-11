Conmebol, per la prima volta ci sarà una squadra arbitrale tutta femminile in una gara di calcio

La finale di Copa Libertadores Femminile 2021, tra le colombiane dell’Independiente Santa Fe e le brasiliane del Corinthians è pronta per passare alla storia.

Sarà infatti la prima gara di calcio in assoluto che verrà diretta da una squadra arbitrale completamente femminile.

Lo ha reso noto la Conmebol con un comunicato ufficiale.

Questo quanto si legge: “La Commissione Arbitri CONMEBOL ha annunciato la designazione per la partita finale della CONMEBOL Libertadores Femenina 2021, che si giocherà nella città di Montevideo. Per la prima volta, CONMEBOL implementerà il VAR in una finale di un torneo femminile, dimostrando lo sviluppo dei suoi arbitri e scommettendo sempre sulla giustizia sportiva all’interno del campo di gioco. Inoltre, per la prima volta nel mondo del calcio, si giocherà una partita con arbitri completamente al femminile”.

Foto: Sito Conmebol