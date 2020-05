Coni, il 14 maggio riunione straordinaria con il ministro Spadafora. Il comunicato

Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, dopo un colloquio telefonico con il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, ha convocato una riunione straordinaria della Giunta Nazionale per giovedì 14 Maggio alle ore 15. Sarà la 1101ª riunione dell’organo direttivo e si svolgerà in video conferenza.

Parteciperanno ai lavori anche il Ministro Spadafora e il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli. Alla riunione della Giunta è stato invitato anche il Presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana, Maurizio Casasco.

Questo l’Ordine del Giorno:

Verbale Riunione 26 marzo 2020

Comunicazioni del Presidente

Comunicazioni del Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport

Attività Olimpica e Alto Livello

Attività Federazioni Sportive Nazionali – Discipline Sportive Associate – Enti di Promozione Sportiva – Attività Antidoping

Affari Amministrativi

Varie e proposte dei Membri della Giunta Nazionale

