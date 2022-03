Congelate le linee di credito del Chelsea: si teme la vicinanza di Abramovich con Putin

La situazione finanziaria del Chelsea non versa in ottime condizioni dopo il blocco imposto dal governo inglese a Roman Abramovic. Il The Times riporta che i Blues si sarebbero visti congelare tutte le linee di credito nei confronti di istituti bancari. Sono stati gli stessi istituti a prendere la suddetta decisione a causa del timore legato all’avere rapporti con una società di proprietà di un imprenditore vicino a Vladimir Putin. Le casse del club piangono, così la dirigenza sta cercando di portare avanti una trattativa col Governo per reperire più denaro possibile da destinare alla normale amministrazione. Tra le iniziative, anche il via libera alla vendita dei biglietti per le gare a Stamford Bridge.

