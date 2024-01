Conferme totali: Bonifazi al Frosinone in dirittura

Kevin Bonifazi in dirittura a Frosinone, confermato quanto vi avevamo anticipato un paio di giorni fa. Dopo il naufragio della trattativa per Huijsen, passato alla Roma in prestito secco e oneroso dalla Juventus, il club ciociaro aveva già individuato in Bonifazi un nuovo rinforzo per il reparto arretrato. E c’è il via libera del Bologna per il prestito, Di Francesco si prepara ad accogliere un nuovo centrale.

Foto: Bonifazi Instagram