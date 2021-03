Confermata la lesione al flessore per Veretout: il francese rimarrà fuori un mese

Brutte notizie in casa giallorossa. La Roma perde Veretout per una lesione nella parte posteriore del flessore della coscia destra. L’insostituibile centrocampista francese dovrà rimanere fuori dai campi per almeno un mese, forse anche 40 giorni. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la lesione è stata per ora diagnosticata tra il primo e il secondo grado, in quanto essendo presente ancora un po’ di versamento non è stato possibile “vedere” perfettamente l’entità del danno. Questo è stato l’esito degli esami strumentali effettuati questa mattina a Villa Stuart dal centrocampista della Roma (esami che verranno appunto ripetuti tra qualche giorno, quando il versamento si sarà assorbito del tutto).

Foto: Twitter personale