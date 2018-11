Confermata la condanna: 50 giorni di reclusione per l’ex Juve Bendtner

Niente sconto della pena. Nicklas Bendtner, attaccante danese, è stato condannato a 50 giorni di carcere per aver aggredito un tassista: lo scorso settembre a Copenaghen, dopo una notte in un night club, l’ex Juve e Arsenal aveva preso a pugni e calci un tassista rompendogli la mandibola. La sentenza, inoltre, obbliga la punta attualmente in forza al Rosenborg a risarcire il conducente con 11300 corone (circa 1500 euro).

Foto. Mirror