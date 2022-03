Blessin: “Contro l’Atalanta serve equilibrio, importante imparare da Gasperini”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’Atalanta, il tecnico del Genoa Alexander Blessin è tornato sui tanti pareggi ottenuti dai suoi nelle ultime uscite: “Dopo la partita con l’Empoli ero triste perché la squadra avrebbe meritato più del pari, ora bisogna lasciarla da parte e concentrarci per lavorare sull’Atalanta. Non conosco personalmente Gasperini ma vedo il suo modo di lavorare e il successo che ha, è una persona molto intelligente e un allenatore con molta qualità. È importante imparare da questi tecnici”.

Blessin prosegue: “Giovedì abbiamo visto la partita con il Bayer Leverkusen, nei primi 15 minuti l’Atalanta era in difficoltà perché pressata, poi ha aumentato il ritmo ed è stata molto efficace. Sono rimasto sorpreso di come abbia cambiato la partita, il Bayer ha lasciato il gioco a loro perdendo i duelli, noi dovremo vincerli. Per fargli male bisogna essere stabili in difesa, ma questo non riguarda solo il pacchetto arretrato ma anche attaccanti, l’equilibrio è fondamentale”.

Sui singoli: “Destro è sempre nei nostri piani, vedremo. Sturaro ha una buona mentalità, quando ti manca un giocatore per infortunio gli altri possono dimostrare di essere all’altezza e far bene”.

Foto: Twitter Genoa