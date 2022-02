Conference League, oggi il sorteggio degli ottavi: le possibili avversarie della Roma

Per la Roma allenata da José Mourinho la Conference League rappresenta l’opportunità più ghiotta per concludere la stagione aggiungendo un titolo alla bacheca di Trigoria. Avendo vinto il proprio girone, la formazione giallorossa non ha preso parte ai playoff e tornerà in campo negli ottavi di finale che verranno sorteggiati oggi alle ore 13 in quel di Nyon e sono in programma il 10 e il 17 marzo.

L’urna nasconde diverse insidie per i giallorossi, che dovranno provare ad evitare il Leicester di Brendan Rodgers e il Marsiglia allenato da Jorge Sampaoli. Possibili avversarie anche Bodo Glimt (già sfidato nei gironi, ma potrà essere nuovamente incontrato), Paok Salonicco, Partizan Belgrado, Psv Eindhoven, Slavia Praga e Vitesse.

TESTE DI SERIE

Az Alkmaar,

Basilea

Copenaghen,

Feyernoord,

Gent,

LASK,

Rennes,

Roma.

NON TESTE DI SERIE:

Bodo Glimt,

Leicester,

Marsiglia,

Paok Salonicco,

Partizan Belgrado,

Psv Eindhoven,

Slavia Praga,

Vitesse.

Foto: Instagram Roma