Conference League, sarà l’inglese Oliver a dirigere Fiorentina-Club Brugge

La UEFA ha reso note le designazioni arbitrali per le gare di andata delle semifinali di Conference League. Sarà l’arbitro inglese Michael Oliver a dirigere la semifinale di andata di Conference League Fiorentina-Brugge in programma giovedì (ore 21) a Firenze. L’arbitro italiano Marco Guida è stato invece designato per la sfida tra Aston Villa e i greci dell’Olympiacos Atene.

Foto: Twitter ufficiale Conference League