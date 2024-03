Si sono concluse le gare degli ottavi di finale di ritorno della Conference League. Poker dell’Aston Villa che elimina l’Ajax. Avanzano Lille e Brugge.

Questi i rosultati:

Aston Villa-Ajax 4-0 (and. 0-0)

Club Brugge-Molde 3-0 (and 1-2)

Lille-Sturm Graz 1-1 (and. 3-0)

Maccabi Tel Aviv-Olympiakos 1-4 (and. 4-1) ai supplementari

Foto: twitter Conference League