Concluse le gare delle 21 della Uefa Conference League. Poker del Chelsea, cade il Copenaghen.

Questi i risultati:

Borac Banja Luka-Panathinaikos 1-1

11′ Bakasetas (P), 50′ Despotovic (B)

Chelsea-Gent 4-2

12′ Veiga (C), 46′ Neto (C), 50′ Watanabe (G), 63′ Nkunku (C), 70′ Dewsbury-Hall (C), 90′ Gandelman (G)

FC Copenhagen-Jagiellonia 1-2

12′ Hatzidiakos (C), 51′ Pululu (J), 90+8′ Churlinov (J)

Fiorentina-TNS 2-0

65′ Adli (F), 68′ Kean (F)

LASK-Djurgarden 2-2

26′ Berisha (L), 50 Flecker (L), 57′ Priske (D), 65′ Nguen (D)

Lugano-HJK 3-0

34′ Papadopoulos (L), 56′ Marques (L), 90+2′ Dos Santos (L)

Petrocub-Pafos 1-4

26′ rig.Lungu (PE), 33′ e 53′ Correia (PA), 37′ Jaja (PA), 82′ Mame (PA)

Shamrock Rovers-APOEL 1-1

59′ Laifis (A). 90+2′ Watts (S)

