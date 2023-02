Conference League (ottavi): Fiorentina-Sivasspor e Lazio-AZ Alkmaar

In seguito al sorteggio di Europa League, a Nyon sono stati rivelati gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Conference League. Due italiane presenti nell’urna (Lazio e Fiorentina) che hanno superato nei sedicesimi di finale Cluj e Braga. Devastanti i viola di Italiano che hanno superato il Braga con un punteggio complessivo di 7-2, più cauta la Lazio che si limita a controllare la formazione rumena dopo l’1-0 ottenuto all’Olimpico (in dieci contro undici). I due club della nostra Serie A non sono teste di serie e dovranno affrontare due prime classificate nel cammino a gironi:

Martedì 7 marzo

Lazio-AZ Alkmaar

Giovedì 9 marzo

Fiorentina-Sivasspor

Giovedì 16 marzo

AZ Alkmaar-Lazio

Sivasspor-Fiorentina

Condividendo l’Olimpico con la Roma, la Lazio dovrà anticipare di ben 48 ore il primo dei due impegni europei. In programma, quindi, per martedì 7 marzo la partita della formazione di Sarri. Anche i giallorossi non sono teste di serie e dovranno giocare – come i biancocelesti – l’andata del doppio scontro tra le mura amiche.

Foto: Twitter ufficiale Conference League