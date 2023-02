Conference League, oggi le gare di ritorno dei playoff. Il programma

Questa sera si chiuderanno i playoff di Conference League. La prima italiana a scendere in campo sarà la Lazio che scenderà in campo in Romania contro il CFR Cluj per difendere il successo per 1-0 dell’Olimpico. Stesso compito toccherà alle 21 alla Fiorentina che, forte del 4-0 in Portogallo, dovrà difendere il vantaggio contro il Braga tra le mura amiche del Franchi. Di seguito il programma completo.

Giovedì 23 Gennaio

Ore 18.45 Anderlecht-Ludogorets

Ore 18.45 CFR Cluj-Lazio

Ore 18.45 Dnipro-1-AEK Larnaca

Ore 18.45 Partizan-S. Tiraspol

Ore 21.00 Basilea-Trabzonspor

Ore 21.00 Fiorentina-Braga

Ore 21.00 Gent-Qarabag

Ore 21.00 Lech-Bodo/Glimt

Foto: Conference League Twitter