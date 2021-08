Conference League: oggi l’andata delle qualificazioni. Il programma

Oggi si disputeranno le gare di andata per la qualificazione alla prima Conference League. Sono ben 21 le sfide previste. Le squadre torneranno in campo per la gara di ritorno, il prossimo 26 agosto.

Ecco il quadro completo delle partite:

15.00 – Shakter (Kaz) -M. Tel Aviv (Isr)

18.00 – Rakow (Pol) – Gent (Bel)

18.00 – KuPS (Fin) – Union Berlin (Ger)

18.00 – Qarabag (Aze) – Aberdeen (Sco)

18.00 – Flora (Est) – Shamrock Rovers (Irl)

19.00 – H. Beer-Sheva (Isr) – Anorthosis (Cyp)

19.00 – LASK (Aut) – St. Johnstone (Sco)

19.00 – Plzen (Cze) – CSKA Sofia (Bul)

19.00 – Riga (Lva) – Lincoln Red Imps (Gib)

19.00 – Neftci – M. Haifa (Isr)

19.30 – Trabzonspor (Tur) – Roma (Ita)

19.30 – Basel (Sui) – Hammarby (Swe)

19.30 – Fola (Lux) – Kairat (Kaz)

20.00 – Jablonec (Ccze) – Zilina (Svk)

20.00 – Sicasspor (Tur) – Copenaghen (Den)

20.00 – Feyenoord (Ned) – Elfsborg (Swe)

20.00 – PAOK (Gre) – Rijeka (Cro)

20.00 – Anderlecht (Bel) – Vitesse (Ned)

20.00 – Rennes (Fra) – Rosenborg (Nor)

20.30 – Pacos Ferreira (Por) – Tottenham (Eng)

22.30 – Santa Clara (Por) – Partizan (Srb)

Foto: Twitter Uefa