Questa sera alle 21.00 conosceremo la squadra che affronterà la Fiorentina in finale di Conference League il 29 maggio ad Atene. In campo scenderanno Olympiacos e Aston Villa, con i greci che proveranno a difendere il 4-2 dell’andata maturato in Inghilterra.

Mercoledì 8 maggio

Club Brugge – Fiorentina 1-1

Giovedì 9 maggio

Ore 21.oo Olympiacos – Aston Villa

Foto: Twitter ufficiale Conference League