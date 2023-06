La UEFA ha deciso le sedi per le due prossime finali di Conference League. Per la finale del 2024 la sede sarà ad Atene, allo stadio Agia Sofia, casa dell’AEK. Mentre per il 2025 toccherà alla Polonia , lo stadio scelto è la Tarczyński Arena di Wroclaw, inaugurato nel 2011.

Foto: conference league twitter 2