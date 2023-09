Conference League, manita della Dinamo Zagabria. Parità tra Brugge e Besiktas

Si sono appena concluse le sfide di Conference League delle 21.00. Vince il Viktoria Plzen, così come la Dinamo Zagabria, trascinata da una doppietta su rigore di Petkovic. Nel match di cartello delle 21 pareggiano Club Brugge e Besiktas (Vanaken e Tosun a segno), mentre anche il Gent non va oltre l’1-1 in casa dello Zorya Luhansk. Di seguito tutti i risultati:

Club Brugge-Besiktas 1-1

(77′ Vanaken (C), 88′ Tosun (B))

Dinamo Zagabria-Astana 5-1

(42’ Petkovic su rigore (D), 53′ Petkovic su rigore, 58′ Bulat (D), 78′ Hovhannisyan (A), 85′ Marin (D), 93′ Halilovic (D))

Lugano-Bodo Glimt 0-0

Maccabi Tel Aviv-Breidablik 3-2

(12’ Macon (M), 25’ Zahavi (M), 32’ Biton (M), 44’ Olsen (B), 55′ Olsen (B))

Viktoria Plzen-Ballkani 1-0

(73′ Kalvach)

Slovan Bratislava-Klaksvik 2-1

(49′ Pavlovic (K), 54′ Weiss jr. (S), 74′ Cavric (S))

Zorya Luhansk-Gent 1-1

(67′ Cuypers (G), 70′ Guerrero (Z))

Foto: Twitter ufficiale Conference League