Conference League, le designazioni arbitrali: Dabanović dirigerà Sivasspor-Fiorentina. Jug per AZ Alkmaar-Lazio

Sono state comunicate le designazioni arbitrali di Conference League. Sivasspor-Fiorentina sarà diretta dal montenegrino Nikola Dabanović. I viola in Turchia partiranno con il vantaggio di aver vinto la gara d’andata degli ottavi al Franchi (1-0). La Lazio, invece, impegnata in Olanda contro l’AZ Alkmaar avrà come arbitro lo sloveno Matej Jug. I biancocelesti sono chiamati a rimontare il pesante 2-1 subito in casa per non lasciare la competizione europea.

Sivasspor – Fiorentina

Arbitro: Nikola Dabanović (MNE)

Assistenti: Vladan Todorović (MNE) – Srdan Jovanovic (MNE)

IV: Miloš Bošković (MNE)

VAR: Harm Osmers (GER)

AVAR: Katrin Rafalski (GER)

AZ Alkmaar – Lazio

Arbitro: Matej Jug (SVN)

Assistenti: Matej Žunič (SVN) – Manuel Vidali (SVN)

IV: Asmir Sagrković (SVN)

VAR: Rade Obrenovič (SVN)

AVAR: Nejc Kajtazovic (SVN)

Foto: Twitter ufficiale Conference League