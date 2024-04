Conference League, l’Aston Villa vince 2-1 contro il Lille. Il Brugge batte il PAOK 1-0

Dopo il pareggio della Fiorentina e la vittoria dell’Olimpiakos per 3-2 sul Fenerbahce, questa sera ci sono state altre due partite di Conference League. Spicca la vittoria del Club Brugge sul PAOK nei 90 minuti inaugurali del doppio confronto che consegnerebbe il nome della potenziale avversaria della Fiorentina in un’ipotetica semifinale, qualora la squadra di Italiano dovesse riuscire a superare il turno. Vince di misura anche il favoritissimo Aston Villa, che regola 2-1 in casa il Lille di Fonseca in quella che sembra la sfida dal maggiore star power tra le quattro.

Aston Villa – Lille 2-1

Club Brugge – PAOK 1-0

