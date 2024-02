Conference League, l’Ajax riacciuffa il Bodo-Glimt nel recupero (2-2). Il Betis cade in casa contro la Dinamo Zagabria

Sono appena terminate le sfide delle 21 di Conference League. Il Betis cade in casa contro la Dinamo Zagabria: 0-1. Vince anche il Maccabi in casa contro il Gent, mentre Servette e Ludogorets terminano la partita a reti inviolate. Infine l’Ajax, dopo essere stato sotto 2-0, recupera il Bodo-Glimt con due reti in pieno recupero. Di seguito i risultati:

Ajax – Bodo-Glimt 2-2

Betis – Dinamo Zagabria 0-1

Maccabi Haifa – Gent 1-0

Servette – Ludogorets 0-0

Foto: Twitter ufficiale Conference League