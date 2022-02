Conference League: la Roma trova il Vitesse negli ottavi

Andare avanti in Conference League per mantenere viva la speranza di concludere la stagione con un trofeo da aggiungere alla bacheca: è questo l’obiettivo della Roma, che la prossima settimana tornerà in campo nella competizione dopo aver guardato da spettatrice i play-off, avendo ottenuto il pass per gli ottavi vincendo il proprio girone.

Quest’oggi a Nyon sono stati sorteggiati gli ottavi di finale della competizione, con la formazione giallorossa che sarà chiamata a sfidare il Vitesse, giocando l’andata il 10 marzo in trasferta e il ritorno il 17 dello stesso mese all’Olimpico.

Foto: Twitter Roma