Conference League, la doppietta di Dzeko trascina il Fenerbahce. Primo gol per Zaniolo all’Aston Villa

Sono terminate le gare di Conference League iniziate alle 18.45. 1-1 per la Fiorentina sul campo del Ferencvaros, con i viola che chiudono in testa il girone. Un super Dzeko, autore di una doppietta, trascina il Fenerbahçe contro il Trnava. Zaniolo trova il gol in Zrinjski-Aston Villa. Il Ludogorets vince lo scontro diretto con il Nordsjaelland e passa il turno.

Aberdeen – Francoforte 2-0

41′ Duk, 74′ Sokler

Fenerbahce – Trnava 4-0

36′ Kadioglu, 48′ aut.Takac, 60′ Dkeko, 61′ Dzeko

Ferencvaros – Fiorentina 1-1

48′ Zachariessen (FE), 73′ Ranieri (FI)

Genk – Cukaricki 2-0

21′ Heynen, 57′ Paintsil J

Legia – Alkmaar 2-0

35′ Ribeiro, 81′ Kramer

Ludogorets – Nordsjaelland 1-0

79′ Piotrowski

PAOK – HJK 4-2

6′ Radulovic (H), 37′ Ozdoev (P), 47′ Konstantelias (P), 53′ aut. Toivio (P). 85′ Murg (P), 90+2′ Hetemaj

Zrinjski – Aston Villa 1-1

61′ Zaniolo (A), 87′ Malekinusic (Z).

Foto: Twitter ufficiale Conference League