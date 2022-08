Conference League, il girone della Fiorentina: Basaksehir, Heart of Midlothian e RFS Riga

Sorteggiato il girone di Conference League della Fiorentina. I viola, inseriti in seconda fascia, sono nel gruppo A insieme a Basaksehir, Heart of Midlothian e RFS Riga.

GRUPPO A: Basaksehir, Heart of Midlothian e RFS Riga

Foto: Logo Fiorentina