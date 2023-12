Conference League, il Ferencvaros vince col Cukaricki al 98′. Nordsjaellend travolge il Fenerbahce (6-1)

Terminate tutte le partite di Conference League della serata con la Fiorentina che è riuscita a vincere per 2-1 contro il Genk al Franchi. Tutto facile per il Nordsjaelland contro il Fenerbahce, ok anche l’Aston Villa. Pari tra Eintracht Francoforte e PAOK. Il Ferencvaros passa al 98′ in casa del Cukaricki, completando così la rimonta: 2-1.

Aston Villa – Legia 2-1 (4′ Diaby (A), 20′ Muci (L), 59′ Moreno (A))

Cukaricki – Ferencvaros 1-2 (11′ Adzic (C), 83′ Zachariassen (F), 98′ Pesic (F))

Fiorentina – Genk 2-1 (45′ Kayembe (G), 45’+4′ Martinez Quarta (F), 82′ Nico Gonzalez rig. (F))

Eintracht Francoforte – PAOK 1-2 (55′ Kedziora (P), 58′ Marmoush (E), 73′ Zivkovic (P))

Nordsjaelland – Fenerbahce 6-1 (21′ Hey (N), 25′ Svensson (N), 44′ Batshuayi (F), 55′ Nygren (N), 66′ Rasmussen (N), 75′ Nygren (N), 84′ Nygren (N))

Trnava – Ludogorets 1-2 (74′ Duah (L), 78′ Daniel (T), 95′ Tissera (L))

