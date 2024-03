Conference League, il Fenerbahce perde ma si qualifica. Il Paok ribalta la Dinamo Zagabria

Concluse le gare degli ottavi di Conference League delle 18.45. Il Fenerbahce perde 1-0 in casa con la Royale Union, ma si qualifica in virtù del 3-0 dell’andata. Il Paok ribalta la Dinamo Zagabria che aveva vinto 3-1 all’andata. I greci vincono 5-1 e passano ai quarti.

FENERBAHCE-ROYALE UNION SG 0-1 (and. 3-0)

FIORENTINA-MACCABI HAIFA 1-1 (and. 4-3)

PAOK-DINAMO ZAGABRIA 5-1 (and. 0-2)

VIKTORIA PLZEN-SERVETTE 0-0 (and. 0-0) ai supplementari

Foto: conference league