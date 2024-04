Conference League, i convocati di Italiano per la gara d’andata con il Viktoria Plzen

La Fiorentina è pronta ad affrontare in trasferta, in Repubblica Ceca, il Viktoria Plzen, nella gara d’andata dei quarti di finale di Conference League. Questo l’elenco completo dei giocatori convocati da Vincenzo Italiano per la sfida con la formazione ceca:

Portieri: Christensen, Martinelli, Terracciano.

Difensori: Biraghi, Comuzzo, Dodo, Faraoni, Kayode, Quarta, Milenkovic, Parisi, Ranieri.

Centrocampisti: Barak, Bonaventura, Duncan, Infantino, Lopez, Mandragora, Arthur.

Attaccanti: Belotti, Beltran, Gonzalez, Ikone, Kouame, Nzola, Sottil.

Foto: Instagram Fiorentina