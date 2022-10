Conference League, dilaga il Silkeborg, bene West Ham e Molde. Il Nizza cade in casa

Terminate le gare delle 21 di Conference League. Vince e convince il West Ham contro l’Anderlecht, inutile il gol al 88′ di Esposito. Dilaga il Silkeborg in casa dell’FCSB. Perde in casa il Nizza contro lo Slovacko. Il Molde passa in casa dello Shamrock Rovers. Il Dnipro passa allo scadere in casa del Vaduz. Di seguito tutti i risultati:

Ballkani-Sivasspor 1-2: Thaqi (B) 36′, Arslan (S) 72′, Angielski (S) 81′

FCSB-Silkeborg 0-5: Kusk 12′, Klynge 16′, Tengstedt 63′, Jorgensen 68′, Jorgensen 70′

Hapoel Beer Sheva-Lech Poznan 1-1: Hemed rig. (H) 9′, Szymczak (L) 44′

Nizza-Slovacko 1-2: Diop (N) 14′, Tomic (S) 75′, Reinberk (S) 87′

Shamrock Rovers-Molde 0-2: Fofana 33′, Eriksen 69′

Vaduz-Dnipro-1 1-2: Hamache (D) 25′, Rastoder (V) 30′, Dovbyk (D) 90’+1′

West Ham-Anderlecht 2-1: Benrahma (W) 14′, Bowen (W) 30′, Esposito rig. (A) 88′

Zalgiris-Pyunik 2-1: Ourega (Z) 23′, Oliveira (Z) 42′, Ozbiliz rig. (P) 78′

