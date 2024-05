Conference League, colpo dell’Olympiakos: 4-2 in casa dell’Aston Villa, tripletta di El Kaabi

Colpo dell’Olympiakos in casa dell’Aston Villa: termina 2-4 Villa Park. La gara dei greci si mette subito in discesa con la doppietta di El Kaabi che colpisce, prima, al 16′ e, poi, trova il raddoppio al 29′. La risposta degli inglesi arriva in pieno recupero della prima frazione di gioco con la rete di Watkins. A inizio ripresa arriva anche il pareggio dei Villains con la rete di Bailey. Ma si tratta solo di una rete illusoria. Infatti, al 56′ arriva la tripletta personale di El Kaabi che (su rigore) riporta i greci in vantaggio. Infine, al 67′ arriva anche la rete di Hezze per il definitivo 4-2 firmato dall’Olympiakos.

Foto: Instagram Olympiakos