Conference League, Club Brugge a valanga in casa del Besiktas. Bene anche Lille e Gent

Sono appena terminate le sfide delle 18:45 di Conference League. Il Lille e lo Slovan Bratislava vincono e continuano a rimanere rispettivamente al primo e al secondo posto del Gruppo A. Il Gent dilaga contro lo Zorya (4-1) rimanendo in testa al girone ma non ancora certa del primo posto. Il Plzen fa 5 su 5 e sale a quota 15 punti, vincendo anche contro il Balkani. Brugge e Bodo Glimt vincono e si confermano le squadre da battere nel Gruppo D. L’AZ riapre il discorso qualificazione, vincendo contro lo Zrinjski per 1-0.

Alkmaar – Zrinjski 1-0 (59′ Pavlidis)

Besiktas – Club Brugge 0-5 (4′ Nielsen, 14′ Thiago, 46′ Thiuago, 51′ Onyedika, 69′ Skov Olsen)

Bodo/Glimt – Lugano 5-2 (40′ Pellegrino (B), 52′ Fet S.B (B), 66′ Berg (B), 69′ Celar (L), 79′ Pellegrino (B), 86′ Babic (L), 89′ Kapskarmo (B))

FC Ballkani – Plzen 0-1 (81′ Sulc)

Gent – Zorya 4-1 (20′ Fofana (G), 49′ aut.Batagov (G), 55′ Orban (G), 75′ Gandelman (G), 82′ Nagnoynyi (Z))

HJK – Aberdeen 2-2 (16′ Bande (H), 33′ Hostikka (H), 41′ MacDonald (A), 56′ Duk (A))

Klaksvik – Slovan Bratislava 1-2 (17′ Mikkelsen (K), 24′ Kucka (S), 62′ Kucka (S))

O. Ljubljana – Lilla 0-2 (15′ Cabella, 75’Yazici)

Foto: Twitter ufficiale Conference League