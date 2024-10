Conference League: Cercle Brugge a valanga, cade il Betis Siviglia

Concluse le gare delle 18.45 della Uefa Conference League. Il Cercle Brugge a valanga (6-2 sul St Gallen), cade il Betis Siviglia.

Questi i risultati:

Cercle Brugge-St. Gallen 6-2

3′ Minda (C), 26′, 43′ e 54′ Denkey (C), 58′ Csoboth (S), 63′ e 68′ Magnee (C), 81′ Mambimbi (S)

Din. Minsk-Hearts 1-2

21′ Alfred (D), 37′ aut.Politevich (H), 90+5′ Shankland

FC Astana-TSC 1-0

15′ Kazukolovas (A)

Heidenheim-O. Ljubljana 2-1

6′ Beck (H), 77′ Blanco (L), 83′ Wanner (H),

Legia-Betis 1-0

23′ Kapuadi (L)

Molde-Larne 3-0

51′ Eikrem (M), 78′ Brynhildsen (M), 90+5′ Inler (M)

Noah-Mlada Boleslav 2-0

58′ Matheus Aias (N), 76′ Pinson (N)

Omonia-Vikingur Reykjavik 4-0

51′ Coulibaly (O), 81’e 90′ Kakoullis (O), 86′ Alioum (O)

Foto: twitter Conference League