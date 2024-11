Conference League, cade il Betis. Bene Lugano e Legia Varsavia

Concluse le gare delle 21 in Conference League. Vittorie importanti per Lugano e Legia, che battono rispettivamente Gent e Omonia e risalgono la classifica. Clamorosa sconfitta del Betis sul campo del Mlada Bolesav, successo anche per l’Olimpia Lubiana.

Questi i risultati: Fiorentina – Paphos 3-2: 38′ Kouame (F), 53′ aut. Goldar(F), 68′ Jairo (P), 73′ Martinez Quarta (F), 87′ Jaja (P)

Lugano – Gent 2-0: 6′ Mahou, 86′ Doumbia

Mlada Boleslav – Betis 2-1: 17′ Lo Celso (B), 51′ Vojta (M), 55′ Vydra (M)

O. Lubiana – Larne 1-0: 67′ Durdov

Omonia – Legia 0-3: 17′ Morishita, 77′ Szczepaniak, 86′ aut. Kakoullis

Rapid – Shamrock Rovers 1-1: 9′ Cvetkovic (R), 55′ Kenny (S) Foto: sito Conference League