Concluse le gare di andata degli ottavi di finale di Europa Conference League. Delude le attese Ajax-Aston Villa, che termina solo 0-0. Due successi esterni, per Maccabi Tel Aviv, in casa dell’Olympiacos e del Lille in casa dello Sturm Graz.

Questi i risultati:

Ajax-Aston Villa 0-0

Molde-Brugge 1-0

Olympiacos-Maccabi Tel Aviv 1-4

Sturm Graz-Lille 0-3

Foto: logo Conference League