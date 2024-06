Conceicao va al Marsiglia e attacca il Porto: “I recenti eventi mi hanno deluso, è stato un tradimento”

Si è conclusa dopo sette anni l’avventura di Sergio Conceicao sulla panchina del Porto. La risoluzione unilaterale del lungo contratto stipulato di recente, infatti, ha spinto il lusitano a criticare aspramente la scelta: “Sento di aver adempiuto al mio dovere, dopo aver vinto 11 titoli. Gli eventi recenti, vale a dire l’abuso di fiducia a un membro del mio team tecnico, l’interferenza nella sua integrità e coesione a mia insaputa, mi lasciano esausto e disilluso. Sono sempre stato guidato dal candore e dalla lealtà. Non sarà una violazione di valori e un tradimento da parte degli altri che mi farà mettere in dubbio i miei valori e la mia parola“. Adesso per il tecnico portoghese inizierà una nuova avventura sulla panchina del Marsiglia.

Foto: Twitter Porto