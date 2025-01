Conceicao sul figlio Francisco: “A casa sono suo padre, domani sarà mio avversario”

Le parole in conferenza stampa del tecnico del Milan Sérgio Conceicao sul figlio Francisco, che incontrerà nella sfida di domani di Supercoppa contro la Juve.

“Ha le caratteristiche di un giocatore di qualità, sia a livello tecnico che di comprensione del gioco e della tattica. Ha qualità fisiche, lo sa ed è cresciuto così. Sono felice di averlo allenato, ha una bella caratteristica e con me non è facile giocare. Può avere una grande carriera, qui in Italia o in qualsiasi parte del mondo”.

Sull’incontro di domani:

“Me l’hanno già chiesto: non sono per niente emozionato, sono un professionista. Sono solo raffreddato e ho avuto la febbre in questi giorni, se vedete gli occhi un po’ lucidi è per questo.

: lui la penserà allo stesso modo, lo voglio battere come mi vuole battere lui. Spero di non farlo felice”.

Foto: Lega Serie A su X