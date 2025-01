Conceiçao sul Benfica: “Sappiamo la loro forza, ma dobbiamo pensare a noi”

La Juventus si prepara ad affrontare il Benfica, domani alle ore 21:00, nel match valido per l’ottavo turno della fase a campionato della Uefa Champions League. Una gara che sta particolarmente a cuore a Conceiçao visto il suo passato con la maglia del Porto. A parlare di questa sfida, infatti, è stato proprio il pprtoghese. Queste le sue parole nella conferenza stampa di rito: “I punti di forza del Benfica? Noi vogliamo concentrarci su di noi. Conosciamo la loro forza, ma è più importante pensare a noi. Non ho mai segnato al Benfica? Questo è vero e spero possa cambiare. La concorrenza della rosa ci spinge a dare il massimo tutti i giorni. Vogliamo dimostrare le noste capacità e questo può aiutarci. Io cerco sempre di mettere le mie qualità a disposizione della squadra. Voglio migliorarmi giorno dopo giorno e cerco sempre di sfruttare le mie qualità, seguendo ciò che il mister richiede. Anche dai risultati negativi, come quello contro il Napoli, si può prendere qualcosa di buono. Abbiamo fatto una buona prestazione nel primo tempo, ma sappiamo che alla fine dei conti a importare sono i tre punti. .

FOTO: Instagram Conceiçao