Conceicao su Taremi: “È uno dei migliori della storia del Porto”

Mehdi Taremi è al centro dell’attenzione in Portogallo, non solo per le recenti voci di mercato che lo hanno visto accostato anche all’Inter. Sergio Conceicao ha voluto mandare parlando della punta iraniana, accostato all’Inter e oggetto di critiche in Portogallo. “Gli attaccanti non fanno solo gol e assist. Guardate l’origine del nostro gol a Barcellona: è Taremi che recupererà palla nella nostra area di rigore Taremi fa un grande lavoro oltre ai gol. Sono molto soddisfatto di Taremi, è il nostro miglior marcatore e forse uno dei migliori del Porto”.

Foto: Taremi Instagram