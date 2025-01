Conceicao: “Questo è il Milan che voglio a livello di spirito”

Al termine della gara vinta dal suo Milan per 1-0 contro il Girona grazie alla rete di Rafael Leao, il tecnico Sergio Conceicao ha commentato ai microfoni di ‘Prime Video’ la gara: “Vedendo la classifica, il lavoro dei ragazzi è premiato. Non è ancora finita, dobbiamo continuare a lavorare tanto. Ci sono delle cose che vanno bene e altre da migliorare. Abbiamo vinto e costruito occasioni per fare gol. Penso siamo stati superiori come squadra, nonostante nel secondo tempo ci sia stata un po’ di paura nel subire”.

Infine: “Questo è il Milan che voglio a livello di spirito. Leao ha segnato e sta lavorando giorno dopo giorno: la squadra deve lavorare insieme, agire nello stesso modo”.

Foto: X Milan