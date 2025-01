Conceicao, prima del Milan c’era la possibilità di allenare il Belgio

“È vero, ho avuto proposte da club arabi, come anche di club brasiliani o di altre nazioni. Io, dopo quello che ho fatto al Porto, volevo una squadra europea, per proseguire la mia carriera da allenatore. È venuta anche la nazionale a chiedermi di lavorare: stavo pensando di accettare, poi è arrivato il Milan e non ci ho pensato un attimo”. Queste sono state le dichiarazioni del nuovo allenatore del Milan, Sergio Conceicao al termine del match che ha portato la Supercoppa Italiana nella Milano rossonera. Secondo quanto riporta Sudinfo.be, una testata belga, la Nazionale che lo ha cercato è proprio quella allenata da Domenico Tedesco. La Federcalcio del Belgio stava mettendo in discussione Tedesco per i risultati sportivi ma lo scorso novembre il direttore sportivo ha affermato: “Ho avuto diversi incontri con Domenico Tedesco. Non ci sarà alcuna decisione a dicembre, e forse nemmeno a gennaio. Non è per ragioni legali, come sento ovunque, ma per ragioni sportive”.

Foto: X Milan