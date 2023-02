Conceiçao polemico: “Lautaro meritava il giallo. Non avrebbe giocato al Dragao, non so se sia giusto”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Porto, Sergio Conceiçao ha così parlato dopo la sconfitta per 1-0 contro l’Inter, partendo col commentare l’espulsione di Otavio: “Penso sia giusto, gli ultimi dieci minuti sono stati difficili per noi. Otavio è stato espulso, il cartellino ci può stare e ci sono anche giocatori dell’Inter che lo meritavano. Credo lo meritasse Lautaro: non avrebbe giocato al Dragao e così ha deciso l’arbitro… Non so se sia giusto, valutate voi”.

Poi ha proseguito analizzando la gara: “È solo la prima gara, è stata molto bilanciata e molto competitiva. Ricordo una parata di Costa su Bastoni nel primo tempo, ma anche noi abbiamo avuto diverse occasioni per fare gol. E nel secondo tempo avremmo dovuto essere più aggressivi, abbiamo perso dei palloni pericolosi, poi è arrivata l’espulsione: sapevo che in quel momento Inzaghi avrebbe esplorato un po’ l’ampiezza come ha fatto durante tutta la partita. Abbiamo preparato tutto questo, poi siamo mancati dentro l’area nei momenti decisivi della partita. Oggi il Porto ha fatto il Porto più di quanto l’Inter abbia fatto l’Inter. Avevo già detto che questo tipo di partite sono stimolanti da preparare, perché gli avversari hanno tantissimi punti forti: siamo agli ottavi di Champions, è la migliore competizione al mondo ed è molto stimolante e appassionante per lo staff tecnico. L’obiettivo è sapere cosa dobbiamo fare quando abbiamo la palla, nonostante sappiamo che l’avversario sia molto forte sul possesso: dobbiamo capire dove trovare spazi, dove far girare la palla e questo è entusiasmante. L’Inter sicuramente ha fatto una buona partita, è stata equilibrata ma se alla fine guardiamo le occasioni credo che alla fine avremmo potuto fare un risultato diverso”.

Infine, sulle scelte cambiate all’ultimo minuto: “Abbiamo deciso tutto all’ultimo, veniamo qui concentrati e non per fare un giro in Piazza Duomo. Galeno ha giocato in maniera limitata, Evanilson sapevo che non aveva i novanta minuti, Otavio era sicuramente un po’ più frenato rispetto al solito, Uribe stava bene invece. Hanno giocato perché pensavo che fossero in forma e fosse opportuno farli giocare”.



Foto: Twitter Porto