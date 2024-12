Conceicao: “Orgoglioso di essere al Milan. Voglio vedere una squadra col fuoco negli occhi”

Il nuovo allenatore del Milan Sérgio Conceicao, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione, al fianco del dirigente Zlatan Ibrahimovic. Qui di seguito le dichiarazioni del tecnico.

“Ringrazio Zlatan per le sue parole, ho ancora più pressione ora. Sono orgoglioso di essere in un club importante come il Milan e dobbiamo rendere orgogliosi i tifosi. Non c’è molto tempo per preparare la prima partita, ma non vogliamo scuse. Se sono qui significa che tutto non è andato bene finora e come dice Zlatan la colpa non è stata solo di una persona. Al di là dei moduli, io voglio vedere una squadra passionale, con il fuoco negli occhi, ciò non è negoziabile. Sicuramente voi saprete quante volte sono stato espulso nella mia carriera, ma perché vivo le partite con molto trasporto e voglio che i miei calciatori facciano lo stesso”.

Parla poi del figlio Francisco, esterno della Juve: “Mio figlio lo sento sempre, ma se a casa è un figlio, in campo sarà solo un avversario come tutti gli altri”.

Foto: sito Milan