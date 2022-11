Conceiçao non pensa all’Inter: “Giochiamo a febbraio. Ora testa al Mafra”

Il Porto affronterà l’Inter agli ottavi di finale di Champions League. Al termine del sorteggio, il tecnico dei Dragoes Sergio Conceicao, sembra non pensare, per il momento, ai nerazzurri. “Avremo molto tempo ancora per pensare all’impegno di Champions con l’Inter. Ho visto che si gioca il 22 febbraio. Noi invece domani affronteremo il Mafra in Coppa. E dobbiamo pensare solo a questo avversario“.

Foto: Twitter Porto